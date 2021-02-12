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Dünya

KDP: PKK sürekli kaçış halinde

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi, terör örgütü PKK'nın daima kaçış halinde olduğunu duyurdu.

AA12 Şubat 2021 Cuma 08:04 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 08:04
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KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, PKK'nın "KDP, TSK ile ortak hareket ediyor" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Partilerinin TSK'nın PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla herhangi bir bağlantısının olmadığını vurgulayan Muhammed, "(KDP) Asla PKK'nın savaşması veya savaşmamasının önünü kapatmamıştır. Savaşamadıkları zaman kaçıyorlarsa burada KDP'nin bir hatası yok." ifadelerini kullandı.

Muhammed, şöyle devam etti:

"PKK, asılsız ithamlardan vazgeçmelidir. Onlar da çok iyi biliyor ki KDP'nin bu savaşta bir parmağı olsaydı, PKK daha kötü bir durumda olacaktı. Bize göre bu istikrarsızlığın en iyi çözümü PKK'nın Kürdistan Bölgesi'nin yakasından düşmesidir."

KDP Sözcüsü Muhammed ayrıca, PKK'nın Türkiye toprakları içinde çatışamadığını ve devamlı kaçış halinde olduğunu kaydetti.

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