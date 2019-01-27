İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

KDP, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına son verilmesini istedi

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığına son verilmesini istedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KDP Irak Parlamentosu Grup Başkanı Viyan Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, "Duhok'a bağlı İmadiye kasabası özellikle Şiladizi ve Dirlok'ta yaşananlar PKK'nın yasal olmayan varlığından dolayıdır." ifadelerine yer verdi.

Sabri, terör örgütünün bölgede birçok köyü ele geçirdiğini, son dönemde yöre halkından 2 kişiyi de kaçırdığını belirtti.

PKK terörünün bölgede güvenlik, ekonomik ve toplumsal açıdan sorunlara yol açtığını vurgulayan Sabri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yöre halkına barışçıl gösteri izni vermesini fırsat bilen örgütün olayları kışkırttığını ifade etti.

KDP Grup Başkanı Sabri, "PKK'nın IKBY topraklarındaki varlığına son verilmelidir. Çünkü bunun kurbanı siviller oluyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirilmişti.

FETÖ´cü koca ´HDP´ye oy ver dedi'', oy vermeyeceğini anlayınca eve kilitledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Partilerin oy pusulasındaki yeri kura çekimi

Partilerin oy pusulasındaki yeri kura çekimi

Çocuklarınızı dijital risklerden koruyun

Çocuklarınızı dijital risklerden koruyun

Türkiye saniyede 58 lira gelir elde etti

Türkiye saniyede 58 lira gelir elde etti

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den kritik ziyaret

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den kritik ziyaret

“Yatırımını seven” İngiltere’yi terk ediyor

“Yatırımını seven” İngiltere’yi terk ediyor

'Provokasyonun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz'

'Provokasyonun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz'

ABD'nin 'kritik' Suriye planı

ABD'nin 'kritik' Suriye planı

'Dünyayı sarsacak değişimlere imza attık'

'Dünyayı sarsacak değişimlere imza attık'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'da hortum felaketi

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA