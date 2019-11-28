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Kedi yavruları diye beslediği hayvanlar puma çıktı

Arjantin’in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde Florencia Lobo adlı bir kişinin, “anneleri ölen bir kedinin yavruları” sanarak evde beslemeye başladığı hayvanlar puma çıktı.

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Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Lobo, yol kenarında bulduğu ve 2 ay evde beslediği hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi. Lobo, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, “Hayvanları kardeşimle, ölü bir kedinin yanında bulduk. Anneleri doğum sırasında öldü sandık. Eve getirdikten sonra biri öldü, diğerine Tito adını verdik” dedi. Lobo’ya göre veteriner, başta hayvanın ne olduğunu bilemediğini ancak “kesinlikle normal bir kedi olmadığını” söyledi. Sonrasında hayvanın Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın güneyine özgü bir puma cinsi olan puma yaguarundi olduğu ortaya çıktı. Yerba Buena’daki bir hayvan barınağına teslim edilen yavru pumanın bir süre sonra doğaya salınacağı açıklandı. 

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