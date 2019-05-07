Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı
Meksika'da Culiacan Belediye Başkanı, belediye binasında bir kedinin saldırısına uğradı.
Başkanın vücudunda çiziklerle birlikte, 1-2 santimetrelik ısırma yaraları oluşurken, özel bir hastanede 100'e yakın dikiş atılarak tedavi edildi.
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