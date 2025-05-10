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Dünya

Kellogg'dan dikkat çeken ateşkes açıklaması: Savaşı sona erdirme sürecini başlatacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'da ilan edilebilecek 30 günlük ateşkesin savaşı sona erdirme sürecini başlatacağını ifade etti.

IHA10 Mayıs 2025 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
Kellogg'dan dikkat çeken ateşkes açıklaması: Savaşı sona erdirme sürecini başlatacak
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da 30 günlük ateşkes çağrısını destek verdi. Kellogg, 30 günlük ateşkes çağrısında bulunmak üzere Kiev'e gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir araya geldiği fotoğrafı paylaşarak, "30 günlük kapsamlı (hava, kara, deniz, altyapı) bir ateşkes, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük ve en uzun savaşı sona erdirme sürecini başlatacaktır. Başkan Trump'ın defalarca söylediği gibi öldürmeyi hemen durdurun" ifadelerini kullandı.

  • Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg
  • rusya

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