İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8828
  • EURO
    6,5368
  • ALTIN
    293.877
  • BIST100
    118500
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da askeri helikopter acil iniş sonrasında imha edildi
Dünya

Afganistan'da askeri helikopter acil iniş sonrasında imha edildi

Afganistan'ın Paktika vilayetinin Ziruk ilçesinde güvenlik güçlerini taşıyan helikopterin acil iniş yaptığı ve imha edildiği bildirildi.

AA10.01.2020  10:28 - Güncelleme: 10.01.2020  10:28

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mİ-17 tipi askeri helikopterin teknik bir arıza nedeniyle havalandıktan kısa bir süre sonra Ziruk ilçesine acil iniş yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Olayda kimsenin zarar görmediği ifade edilen açıklamada, helikopterin tamir edilemeyecek durumda olduğu için imha edildiği belirtildi.

Diğer yandan, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise helikopterin Taliban tarafından düşürüldüğünü ve içindekilerin de öldüğünü iddia etti.

İki gün önce ülkenin batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı
İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.