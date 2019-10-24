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Kendi restoranında yiyen aşçıya 14 bin euro vergi cezası

Fransa’nın adası Guadeloupe’da iki restoran işleten bir Fransız aşçıya, yemeklerini kendi restoranlarında yediği için 14 bin euro vergi cezası kesildi.

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Şef aşçı Arnaud Bloquel, kendisini geçtiğimiz yıl bir vergi müfettişinin ziyaret ettiğini ve kontrollerde her şeyin normal olduğunu belirtti. Müfettişin çıkmadan önce “Nerede yemek yiyorsunuz?” sorusuna ise Bloquel, “Restoranımda yiyorum çünkü tüm günüm burada geçiyor.” cevabını verdiğini açıkladı. Ancak bu cevap Bloquel’e pahalıya patladı. Müfettiş, kendi yediği yemekleri beyan etmediği gerekçesiyle aşçıya 3 senelik fatura çıkardı. Restorana gelen bir müşterinin harcadığı ortalama miktarı 107 euro olarak belirleyen müfettiş, bunu 3 yıl ile çarparak 14 bin euro vergi ödenmediğini hesapladı. Kendisine verilen para cezasını haksız bulduğunu belirten Bloquel, “Tüm aşçılar gibi ben de en kaliteli malzemeleri müşterilere ayırıyorum ve kendimi makarna ile veya ucuz yemeklerle doyuruyorum. 

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