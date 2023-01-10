Kendi topraklarından denediler! İlk uydu gönderme girişimleri başarısız oldu

BBC'nin haberine göre, roket dün, Cornwall bölgesine bağlı Newquay kasabasındaki uydu fırlatma merkezinden ABD'li Virgin Orbit şirketi tarafından fırlatıldı.

Roketi taşıyan "Cosmic Girl" adlı 747 tipi uçağın Atlas Okyanusu üzerinden üsse geri dönerken roketin, motorunda çıkan bir arıza nedeniyle yörüngeye ulaşmadığı kaydedildi.

Virgin Orbit şirketi, roketin ateşlenmesinin ardından normal olarak yükselmeye başladığı ancak daha sonra bir "anormallik" tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Uzay Ajansı uydu fırlatma direktörü Matt Archer, "İkinci seviye motorda teknik bir sorun çıktığı için gerekli yörüngeye ulaşamadı." ifadesini kullandı.

Archer, konuya dair Virgin Orbit şirketi ve resmi makamlar tarafından inceleme başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, Archer, roketin dünyaya düşüp düşmediğinin bilinmediği ancak nüfus yoğunluğu düşük bölgelere düşebileceğini aktardı.

