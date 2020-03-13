AA 13 Mart 2020 Cuma 07:38 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:38

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, hafta sonu Başkan Donald Trump ile Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Senatör Graham'a ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Graham'ın hafta sonu Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun da olduğu Trump'a ait Mar-a-Lago tatil yerleşkesinde bulunduğu belirtildi.

Graham'ın Bolsonaro veya koronavirüs taşıdığı tespit edilen sözcüsü Fabio Wajngarten ile direk temasta bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Senatör Graham doktorunun tavsiyesi ve tedbir gereği yapılan test sonuçları gelene kadar kendisini karantinaya aldı." ifadelerine yer verildi.

Daha önce Teksas Senatörü Ted Cruz'un yanı sıra birkaç Temsilciler Meclisi üyesi de tedbir amaçlı kendilerini karantinaya aldıklarını açıklamışlardı.

Trump'ın Bolsonaro ile bir araya geldiği Florida'daki görüşmelerin ardından Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'da koronavirüs tespit edilmişti.

Trump ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim." ifadelerini kullanmıştı.