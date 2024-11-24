Kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi: Çözümün anahtarı Türkiye'dedir

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Budapeşte'de gerçekleştirdiği görüşmeyi eleştiren eski Yunanistan Başbakanı Samaras'a tepki gösterdi.

"ÇÖZÜMÜN ANAHTARI TÜRKİYE'DEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına hava durumunu konuşmak için gitmediğini belirten Hristodulidis, "Kıbrıs'ta herkes Türkiye ile konuşmamız gerektiğini söylüyor. Kıbrıs sorununun çözümünün anahtarı Türkiye'dedir ve bunları bulmak için Türkiye ile konuşmamız gerekir" dedi.

Hristodulidis, "Oraya gittim çünkü bu fırsata sahip olduğumu düşündüm. Anlamlı bir görüş alışverişiydi. Kıbrıs sorununu çözmedik, Kıbrıs sorununun bazı yönlerine girmedik ama bazı mesajları doğrudan aktarmamı sağlayan ve aynı zamanda Türkiye'nin özellikle Kıbrıs sorununa nasıl yaklaştığını duymamı sağlayan önemli bir görüş alışverişi oldu. Çözüm çerçevesinden kaçamayız" dedi.