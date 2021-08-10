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Dünya

Kent merkezi karanlığa gömüldü! Teröristler komşuda elektrik hatlarına saldırdı

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentindeki elektrik hatlarına saldırı düzenledi. Yaşanan olayda 7 kule tahrip edilirken Kerkük kent merkezi karanlığa gömüldü.

AA10 Ağustos 2021 Salı 19:19 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 19:19
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Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ mensuplarının kentin güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında elektrik hatlarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği ve Kerkük kent merkezi ile bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

DEAŞ'lı teröristlerin gerilim hattında bulunan 7 kulenin altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca son günlerde ülkenin elektrik altyapısına yönelik bu tür saldırıların aralıksız şekilde sürdüğüne işaret edildi.

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta, son bir ay içerisinde Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız şekilde saldırılar düzenleniyor.

Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu ifade ediyor.

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