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Kenya ilk kez ham petrol ihraç etti

Doğu Afrika ülkesi Kenya, ilk ham petrol ihracatını gerçekleştirerek, 200 bin varil ham petrol yüklü gemiyi Malezya'ya gönderdi.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre Kenya, 200 bin varil ham petrol yüklü gemiyi, Mombasa Limanı'nda düzenlenen törenle Malezya'ya uğurladı.

Böylece Kenya, ilk ham petrol ihracatını Malezya'ya yapmış oldu.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, törende yaptığı konuşmada, "Kenya'nın petrol ve doğal gaz potansiyelini kanıtlamayı başardık. Bu adım ülke tarihi açısından bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Zenginliklerin Kenya halkının yararına olacağına dikkati çeken Kenyatta, "Kenya'nın petrol ve gaz ihracatında büyük yürüyüşü başladı. Bu adım sadece Kenyalılar için değil bölge halkı için de yeni bir şafak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- GÜNLÜK 2 İLA 4 BİN VARİL HAM PETROL İHRACATI YAPILACAK
 

Kenya, ülkenin kuzey batısındaki Lokichar Havzası'nda çıkartılan günlük 2 bin ila 4 bin varil arasındaki ham petrolü ilk aşamada kara yolu üzerinden özel dizayn edilmiş kamyonlarla Mombasa Limanı'na taşıyor.

Limana getirilen ham petrol, buradan gemilerle yurt dışına ihraç ediliyor.

Hükümet, petrolü taşımak için 2 milyar dolara mal olacak 890 kilometre uzunluğundaki bir boru hattının yapımına başladı. 2021 ortasında tamamlanması öngörülen hattan günde 100 bin varil petrol ihraç edilmesi bekleniyor.

Ülkede ilk kez İngiliz Şirketi Tullow Oil tarafından 2012 yılında keşfedilen ham petrol rezervinin 750 milyon varil olduğu tahmin ediliyor.

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