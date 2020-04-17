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Dünya

Kenya İngiltere'ye 40 ton meyve ve sebze ihraç etti

Kenya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İngiltere'ye 40 ton taze meyve ve sebze ihraç etti.

AA17 Nisan 2020 Cuma 19:49 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 19:51
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Kenya'nın ulusal havayolu şirketi Kenya Airways Başkanı Allan Kilavuka, yaptığı açıklamada, bir kargo uçağıyla ihraç edilen gıda malzemesiyle İngiltere'deki gıda ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Kilavuka, Kovid-19'la mücadelede hem İngiltere'deki süpermarketlere destek vererek raflarını doldurmak hem de Kenya'daki ekonomik canlılığı korumak için 40 ton gıda malzemesi ihraç edildiğini söyledi.

Allan Kilavuka, "Devletler Kovid-19 kriziyle mücadele kapsamında bir arayış içerisinde ve Kenya hükümetiyle iş birliği yapmak istiyor. Bu durum Kenya'daki ekonomik durumu iyileştirebilir." diye konuştu.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kenya'da 246 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 11 kişi hayatını kaybetti.

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