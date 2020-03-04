Kenya ve Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor

AA 04 Mart 2020 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 18:23

Kenya, sınır bölgesinde yerel yönetime bağlı güçlerle çatışan Somali birliklerinin, toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti. Kenya, Somali’ye "mazur görülemez" saldırlardan kaçınması çağrısında bulundu.

Kenya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kanze Dena-Mararo, son haftalarda Somali sınırında yaşanan gelişmeleri görüşmek için yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Somali’nin, Kenya sınırındaki Mandera kasabasında yaşayan Kenya vatandaşlarının mülklerine zarar verdiği, Kenya’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Somali’ye terör örgütü Eş-Şebab’la mücadelesine odaklanması ve "mazur görülemez" provokasyonlardan kaçınması çağrısı yapılan açıklamada, Kenya'nın Somali'deki barış ve güvenliğin sağlanması için yıllardır komşu ülkeye yardımcı olduğuna vurgu yapıldı.

Sınırdaki çatışmalar binlerce kişiyi yerinden etti

Somali'de hafta başında Mogadişu yönetimi ile güneydeki özerk Jubaland yönetimi arasında Kenya sınırında yer alan Gedo bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Federal ve yerel yönetim arasındaki çatışmalar nedeniyle korku ve paniğe kapılan binlerce kişi evini terk etmişti.

Geçen yıl düzenlenen Jubaland yerel seçimlerinden sonra gerginliğin arttığı Somali'de federal yönetim, Ekim 2019'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan Jubaland Güvenlik Bakanı Abdirashid Janan'ı tutuklamıştı. Ancak Janan, ocak ayında başkent Mogadişu'da kaldığı hapishaneden kaçarak Kenya'ya sığınmıştı.

Somali, Jubaland'de saklandığı ileri sürülen Janan'ı bölgede askeri kuvvetleri olan Kenya'dan geri vermesini talep etmişti.

Ayrıca, geçen ay Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu'nun emriyle Jubaland'e, Türkiye tarafından eğitim verilmiş 700 Somalili asker yerleştirilmişti.