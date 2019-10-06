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Kenya’da benekli zebra görüntülendi

Kenya’da tur rehberliği yapan Antony Tira ilk kez gördüğü benekli bir zebra görüntüledi.

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Tira, başlangıçta yeni doğan zebranın “göç amacıyla” insanlar tarafından yakalandığını ve işaretlendiğini sandı. Ancak daha yakından bakıldığında bu olağandışı postun doğal bir hadise olduğu anlaşıldı. Bu durumun, pigmentli bir melanin birikiminin cildi kararttığı melanizm (albinizmin karşıtı) adlı bir hastalıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

Ünlü Matira Kampı’ndaki vahşi yaşam uzmanları, burada ilk defa böyle bir zebra görüldüğünü söyledi. Ancak uzmanlar, The National gazetesine diğer Afrika parklarında bu hastalığa sahip hiçbir zebranın uzun yaşamadığını söyleyerek çevrecileri ve gelecek ziyaretçileri çok heyecanlanmamaları konusunda uyardı. Zebra çizgilerinin evrimini araştıran biyolog Ren Larison, “Diğer türler üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir yırtıcı için sürüde bulunan hayvanı hedef almak, farklı bir hayvanı hedef almaktan daha zor” dedi. Şeritlerin ayrıca hastalık taşıyan sinekleri zebralara konmaktan caydırdığı düşünülüyor. 

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