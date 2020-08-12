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Dünya

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Kenya'da, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 bin 425'e yükseldi.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:58 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:58
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Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 27 bin 425'e yükseldi.

Kenya Sağlık Bakanı Mercy Mwangangi, yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 4 bin 171 Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Mwangangi, ülkede vaka sayısının 497 artarak 27 bin 425'e ulaştığını kaydetti.

Can kaybının, 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 438'e yükseldiğini aktaran Mwangangi, iyileşenlerin sayısının da 13 bin 867 olduğunu ifade etti.

Mwangangi, ülkede tespit edilen vakalardan 30'unun yabancı uyruklu olduğu bilgisini paylaştı.

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen 1 Ağustos'ta uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

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