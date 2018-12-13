Kenya'da para devrimi

Yeni basılan metal paralarda ülkenin meşhur yaban hayatının kahramanları boy gösterdi. ‘Afrika’nın beş büyüğü’ diye nitelenen ve hepsi de Kenya’da yaşayan aslan, fil, gergedan, leopar ve mandanın ilk üçünün yanısıra zürafa, ülkenin eski üç devlet başkanı Jomo Kenyatta, Daniel arap Moi and Mwai Kibaki’nin yerini aldı. Kenya’nın ilk lideri Kenyatta’nın oğlu olan Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yeni basılan metal paraların büyük bir değişimi simgelediğini söyledi.