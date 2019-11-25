Kenya'da sel ve toprak kayması: 65 ölü
Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.
- AA
Kenya'da Kajiado Emniyet Müdürü Daudi Loronyokwe, yerel medyaya ülkedeki sel ve toprak kayması felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Düğünden dönerken sele kapıldılar
Loronyokwe, ülkede hafta sonu yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e yükseldiğini açıkladı.
Loronyokwe, sayının Tanzanya'da katıldıkları düğünden dönerken sele kapılan 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla arttığını söyledi.
Geçen sene 100 kişi hayatını kaybetmişti
Ölü sayısı dün 60 olarak açıklanmıştı.
Tropikal iklim kuşağındaki Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.