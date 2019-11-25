Kenya'da Kajiado Emniyet Müdürü Daudi Loronyokwe, yerel medyaya ülkedeki sel ve toprak kayması felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Düğünden dönerken sele kapıldılar

Loronyokwe, ülkede hafta sonu yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e yükseldiğini açıkladı.

Loronyokwe, sayının Tanzanya'da katıldıkları düğünden dönerken sele kapılan 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla arttığını söyledi.

Geçen sene 100 kişi hayatını kaybetmişti

Ölü sayısı dün 60 olarak açıklanmıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.