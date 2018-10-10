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Kenya’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti

Kenya’da, kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti.

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Nairobi şehrinden Kakamega kentine seyahat eden ve 52 yolcusu bulunan otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcular arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Rift Vadisi Bölgesi Komiseri Francis Munyambu, kazadan sağ kurtulan yolcuların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Ülkede yaşanan trafik kazalarında her yıl yaklaşık 3 bin Kenyalı yaşamını yitiriyor.

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