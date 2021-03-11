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Dünya

Kenya'daki depremde 50 kişi yaralandı

Kenya'daki deprem nedeniyle bir okulda yaşanan izdihamda 50 kız öğrenci yaralandı.

AA11 Mart 2021 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 19:25
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Kenya'da meydana gelen deprem nedeniyle bir okulda çıkan izdihamda 50 kız öğrencinin yaralandığı bildirildi.

"Earthquaketrack.com" web sayfasına göre, saat 16.30 sıralarında Kenya'nın batısında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle bir okuldaki öğrencilerin paniklemesi sonrası yaşanan izdihamda 50 kız öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan kız öğrenciler, tedavi edilmek üzere bölgedeki Ram Hastanesine kaldırıldı.

Hastane yetkililerinden Enock Abobo, "Depremde bazı kız öğrenciler yaralandı. Öğrencilerin çoğu taburcu edildi, 9 kız öğrenci ise gözlem altında tutuluyor." dedi.

Deprem Tanzanya'nın bazı bölgelerinde de hissedildi.

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