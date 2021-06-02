Kenya'daki kayıt dışı silahlarla ilgili komşulara suçlama

AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 14:48

Kenya merkezli insan hakları örgütü Haki Africa, ülkedeki kayıt dışı silahların çoğunun komşu Somali ve Etiyopya'dan yasa dışı şekillerde ülkeye sokulduğunu ileri sürdü.

Haki Africa Direktörü Yasa Musa, başkent Nairobi'de, kayıt dışı silahlarla ilgili düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Polis memurları ve kanaat önderlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Musa, Kenya'daki kayıt dışı silahların çoğunun Somali ve Etiyopya'dan ülkeye sokulduğunu savundu.

Kenyalı gençler arasında silahlanmanın arttığına dikkati çeken Musa, buna karşı önlem alınması çağrısı yaptı. Musa, "Gençlerimizin çoğunun suça bulaştığını biliyoruz. Silahları var ve asıl soru bu silahları nereden alıyorlar." dedi.

Polis memuru Anthony Kiragu ise kayıt dışı silahların toplanması için gerekli çalışmaların yapıldığını açıklayarak "Polis ve halk arasında çok iyi ilişki kurulmasını istiyoruz. Bu yüzden gençlerimize gelip bizimle konuşmalarını tavsiye edin, onları tutuklamayalım." diye konuştu.