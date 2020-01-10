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Dünya

Kenya’dan çekirge istilasına karşı çözüm önerisi: Yiyin!

Tarlaları istila eden çöl çekirgeleri nedeniyle alarma geçen Kenya’da uzmanlar, halka çekirge yemeleri çağrısında bulundu.

AA10.01.2020  15:29 - Güncelleme: 10.01.2020  15:29

Afrika Boynuzu ülkelerini saran çekirge istilası sonrası önlem ve ilaçlama faaliyetlerinin artırıldığı Kenya’da, The Daily Nation gazetesi, çekirgelerin aslında sağlıklı ve lezzetli bir yiyeceğe dönüşebileceğini yazdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün yayımladığı çekirge tüketme tavsiyelerine yer veren gazete, ülkenin bazı bölgelerinde çekirgelerin sevildiğine ve bol bol tüketildiğine işaret etti.

- “Çiftçiler çekirge yesin”

Kenya Böcek Bilimi Topluluğu Başkanı Dr. Muo Kasina, ülkenin kuzeyindeki çiftçilere çekirgeleri yemelerini öğütledi.

Kasine, “Çekirgeleri kontrol etmenin bir yolu da onları kovalamaktan vazgeçmek. Onların yerleşmesine izin verebilir, onları yiyerek ve ilaçlayarak kontrol altında tutabiliriz.” dedi.

- Kalp krizi riskini azaltıyor

Aynı zamanda Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Örgütü Direktörlerinden biri olan Dr. Kasina, çiftçilere çekirgeleri titizlikle hazırlayarak lezzetli bir akşam yemeği hazırlamaları tavsiyesinde bulundu.

Gazetede, 2015 yılında hazırlanan uluslararası bir araştırmaya yapılan atıfta bulunarak, çekirge yemenin kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığına vurgu yapıldı.

Afrika Boynuzu'nda hızla yayılan çöl çekirgeleri tarım hayatını ve gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece birkaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

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