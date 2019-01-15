Kenya’nın başkenti Nairobi’de terör alarmı: Patlama ve silah sesleri duyuldu

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan DusitD2 isimli otelin bulunduğu bölgede patlama ve şiddetli bir silahlı çatışma meydana geldi. Görgü tanıkları ve polis ekipleri, bunun bir terör saldırı olduğunu açıkladı.

Otelin yanı sıra bankaların ve ofislerin de bulunduğu komplekste birçok araç yanarken, AP’de yer alan bilgiye göre, kara dumanların yükselmekte olduğu bölgede silahlı çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Son gelen bilgilere göre saldırı ve patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.