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Dünya

Kenya’nın ikinci devlet başkanı Moi hayatını kaybetti

Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti.

AA04.02.2020  09:41 - Güncelleme: 04.02.2020  09:41

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Kenya Cumhuriyeti’nin ikinci devlet başkanı olan Moi’nin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle duyurduğunu belirtti.

Ölüm haberinin ardından tüm bayrakların yarıya indirildiği ülkede Moi için devlet töreni düzenlenecek.

Kenya’nın Büyük Rift Vadisi’ndeki bir köyde 1924 yılında doğan Moi, sığır çobanlığı ve öğretmenlik yaptı.

Moi, 1955 yılında siyasete girdikten sonra milletvekilliği, bakanlık ve devlet başkan yardımcılığı gibi farklı görevler aldı.

Ülkede bağımsızlık ilan edilmeden önce kurulan hükümette Eğitim Bakanı koltuğuna oturan Moi, kurduğu Kenya Afrika Demokratik Birliği (KADU) partisiyle ülkenin kurucusu Jomo Kenyatta'nın rakibi oldu.

Moi, 1963'te elde edilen bağımsızlık sonrası Jomo Kenyatta'nın partisi Kenya Afrika Ulusal Birliği (KANU) ile birleşme kararı aldı.

Jomo Kenyatta’dan devraldığı koltukta 1978 ile 2002 yılları arasında oturan ve çalkantılı bir dönem geçiren Moi, farklı çevreler tarafından muhaliflere baskı uygulamak ve yolsuzlukla suçlandı.

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