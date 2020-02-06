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Dünya

Kerbela'daki gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr destekçileri müdahale etti: 10 yaralı

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri ve Sadr Hareketi destekçilerinin müdahalesi sonucu 10 eylemci yaralandı.

AA06.02.2020  21:14 - Güncelleme: 06.02.2020  21:14


Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerbela'daki Terbiye Meydanı'ndaki protestoculara güvenlik güçlerinin yanı sıra Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'ne bağlı "Mavi Şapkalılar" isimli grup da müdahale etti.

Ateşli silah ve sopaların da kullanıldığı Mavi Şapkalılar'ın müdahalesinde aralarında bir genç kızın da bulunduğu 10 gösterici çeşitli şekilde yaralandı.

- Mavi Şapkalılar kimdir?

Sadr, ülkede hükümet karşıtı gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevi üstlenmişti.

Ancak bunlar daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Irak'ta göstericiler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasının ardından hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'ye "siyasi partilerin adayı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor. Göstericiler, 2003 sonrası siyasete bulaşmayan bağımsız ve yolsuzluklarla mücadele edebilecek bir kişinin hükümete başkanlık etmesini istiyor. Allavi ise 2003 sonrası iki dönem İletişim Bakanı ve milletvekilliği görevinde bulunmuştu.

Mavi Şapkalılar, Sadr'ın emri doğrultusunda 3 Şubat'tan bu yana Allavi karşıtı gösterileri şiddet yoluyla bastırmaya çalışıyor.

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