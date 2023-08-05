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Dünya

Kerç Boğazı'nda Rus tankerine saldırı

Ukrayna ordusunun, Kerç Boğazı yakınlarında bir Rus tankerine insansız deniz aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Kerç Boğazı'nda Rus tankerine saldırı
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Tass Haber Ajansının Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezinin açıklamasına dayandırdığı haberde, Kerç Boğazı yakınlarında bir Rus tankerinin, Ukrayna güçlerinin insansız deniz aracı saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırıda tankerin hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, "Mürettebat güvenli bir yerde, yaralanmadı. Deniz kurtarma servisi konuyla ilgileniyor, 2 römorkör bölgeye ulaştı. Şimdi demirliyken gemiyi çekip çekmeyeceklerine karar verecekler. Makine dairesi hasar görmüş." ifadelerine yer verildi.

Tankerin batma tehlikesinin bulunmadığı, petrol sızıntısının olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Ukrayna basını, tankere yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) operasyonu olduğunu duyurdu.

- "ÖN BİLGİLERE GÖRE, RUS TANKERİ YAKIT YÜKLÜYDÜ"

RBK-Ukraina haber sitesine SBU'dan konuşan kaynaklar, özel operasyonun 450 kilogram trotil yüklü insansız deniz aracı ve patlama gibi klasik bir senaryoyla gerçekleştirildiğini belirtti.

"Sonuç olarak Rusya'nın en güçlü petrol tankerlerinden birinin, Kırım Köprüsü yakınlarında olumsuz bir yolculuğa başladığını" kaydeden kaynaklar, "Ön bilgilere göre, Rus tankeri yakıt yüklüydü." bilgisini paylaştı.

Kaynaklar, "SBU, bir sonraki başarılı özel operasyonunu, Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirdi. İlginçtir ki bu operasyon, tam olarak Ukrayna kara sularında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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