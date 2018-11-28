Kerç Boğazı’nda savaş gerilimi

Ukrayna’nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi’ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus donanmasının müdahalesiyle başlayan Kiev-Moskova geriliminde tansiyon artıyor. Ukrayna parlamentosunun sıkıyönetime geçilmesi tasarsını onaylamasının ardından kararı nasıl değerlendireceği merakla beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde gelişmeleri ‘endişe verici’ olarak nitelendirerek, Kiev’e ‘yeni pervasız eylemlerden kaçınma’ uyarısında bulundu.

‘ASKERİMİZE SORUN’

Görüşme hakkında Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in Merkel’den ölçülü bir biçimde Kiev’e bu konuda etki etmesini istediği kaydedildi. Açıklamada Ukrayna’nın bu provokatif eylemlerinin, ülkedeki devlet başkanlığı seçimleri kampanyasıyla ilişkili olduğuna inandığını kaydeden Rus liderin, Berlin hükümetine “Almanya’nın müdahale ederek, Ukrayna’yı yeni pervasız eylemlerde bulunmaktan vazgeçireceğini umuyorum” dediği aktarıldı. Olağan basın toplantısında bölgedeki gerilimi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da sıkıyönetim ilanının Ukrayna’daki çatışmaların artmasına sebep olabileceğini söyledi. Peskov, Moskova’nın tepkisinin ne olacağı sorusuna ise, “Sıkıyönetim ilanı Ukrayna’nın doğusundaki temas hattında gerginliğe yol açabilir. Rusya’nın tepkisine gelince… Bunu askerlerimize sormalısınız” ifadelerini kullandı.

İLK TUTUKLAMA

Rus donanmasının rehin aldığı Ukraynalı askerler hakkında Kırım’daki Moskova yanlısı yönetimin kararı da belli oldu. Rus TASS haber ajansı, Kırım Mahkemesi’nin, Rusya tarafından alıkonulan 24 Ukraynalı denizciden birinin iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, sıkıyönetim kararının ardından Kiev’in ilk diplomatik teması Washington ile oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüştü. Konu hakkında açıklama yapan Pompeo, hem Putin’e hem de Poroşenko’ya ‘doğrudan temas kurarak konuşma’ çağrısında bulundu.