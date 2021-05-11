İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2021 Çarşamba / 30 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2743
  • EURO
    10,0613
  • ALTIN
    488.862
  • BIST100
    1444.87
Dünya

Kerkük ekonomik krizle karşı karşıya

Kerkük'te Kovid-19 ve ekonomi kriz gölgesinde bayram hazırlıkları yapılıyor.

AA11 Mayıs 2021 Salı 23:41 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 23:41
ABONE OL

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, ekonomi kriz ve Kovid-19 salgını gölgesinde bayram alışverişi yapıyor.

Kerkük kent merkezindeki tarihi Büyük Pazar Çarşısı, koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına getirilen esneklikten sonra bayram dolayısıyla hareketli günler yaşıyor.

Bayram alışverişi için vatandaşların uğrak yeri olarak bilinen tarihi çarşıda salgına yönelik tedbirler alınmış durumda.

Çarşı esnafından kuruyemişçi Eyad Seyfeddin, AA muhabirine, bayram arifesinde kısıtlamalarda gösterilen esnekliğin alışverişi olumlu etkilediğini söyledi.

Seyfeddin, salgın ve Irak dinarının Amerika doları karşısında değer kaybetmesinin esnaf ve vatandaşları kötü etkilediğini ifade etti.

Kerküklü esnaf Felah Hadi ise koronavirüs salgınından dolayı aylardır piyasanın olumsuz etkilendiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.