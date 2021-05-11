Kerkük ekonomik krizle karşı karşıya

AA 11 Mayıs 2021 Salı 23:41 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 23:41

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, ekonomi kriz ve Kovid-19 salgını gölgesinde bayram alışverişi yapıyor.

Kerkük kent merkezindeki tarihi Büyük Pazar Çarşısı, koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına getirilen esneklikten sonra bayram dolayısıyla hareketli günler yaşıyor.

Bayram alışverişi için vatandaşların uğrak yeri olarak bilinen tarihi çarşıda salgına yönelik tedbirler alınmış durumda.

Çarşı esnafından kuruyemişçi Eyad Seyfeddin, AA muhabirine, bayram arifesinde kısıtlamalarda gösterilen esnekliğin alışverişi olumlu etkilediğini söyledi.



Seyfeddin, salgın ve Irak dinarının Amerika doları karşısında değer kaybetmesinin esnaf ve vatandaşları kötü etkilediğini ifade etti.

Kerküklü esnaf Felah Hadi ise koronavirüs salgınından dolayı aylardır piyasanın olumsuz etkilendiğini belirtti.