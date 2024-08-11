İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2024 Pazar / 6 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kerkük valiliği için bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerleri boykot etti
Dünya

Kerkük valiliği için bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerleri boykot etti

Irak'ın Kerkük kentinin valilik görevi için Kerkük Meclisinin KYB'li ve bazı Arap üyeleri oylama yaptı.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 07:56 - Güncelleme:
Kerkük valiliği için bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerleri boykot etti
ABONE OL

Irak basınında yer alan haberlere göre, Kerkük Vilayet Meclisinin 5 KYB'li, 3 Arap ve 1 Hıristiyan üyesi Bağdat'ta Reşid Hotel'de toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yaptı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valilik, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek verdi.

Öte yandan Kerkük Meclisindeki Türkmen, KDP'li ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek Bağdat'taki toplantıya katılmadı.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edildi.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.

  • Kerkük valiliği
  • oylama
  • boykot

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.