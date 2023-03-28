Kerkük Valisi Said'den Türkmenler hakkında açıklama

Said, 100'den fazla Türkmen'in Baas rejimi askerleri tarafından öldürüldüğü Altınköprü Katliamı'nın yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Altınköprü Katliamı'nın yapıldığı 28 Mart 1991'i feci ve acı bir tarih olarak nitelendiren Said, "Türkmenler Irak'ın bütünlüğünü savunmakta ve ulusal kimliğinin korunmasında hiçbir zaman taviz vermedi ve ciddi kurbanlar verdi." dedi.



"Türkmenler bu ülkenin ve Kerkük idaresinin önemli ortağıdır." diyen Said, Türkmenlerin Kerkük'teki varlıkları ile onur duyduklarını ifade etti.



Türkmenlerin Irak'ın toprak bütünlüğü ve Kerkük'ün ulusal kimliğinin korunması için büyük fedakarlıklar yaptığını ve kurbanlar verdiğini vurgulayan Said, bugün kentteki istikrar, güvenlik ve barış ortamının sağlanmasında Türkmenlerin önemli rolü olduğunu sözlerine ekledi.



Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler, 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altınköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmen'i katletmişti.

