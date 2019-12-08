12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kerküklü Araplar, Irak Anayasası'nda değişiklik istiyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Nadım eş-Şimmeri, 'Irak Anayasası'nda değişiklik yapılması gerekiyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şimmeri, Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkenin bu duruma gelmesinin nedenlerinden birinin Irak Anayasası olduğunu savundu.

Irak yönetim sisteminde köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini söyleyen Şimmeri, ''Irak Anayasası'nda değişiklik yapılması gerekiyor.'' diye konuştu.

Bağdat'taki göstericilerin hedefinin ülkeye gerçek reformların getirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimmeri, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Şimmeri, Irak Meclisinin de lağvedilmesi gerektiğini belirterek ülkede siyasette yeni bir sayfanın açılmasını istedi.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Faryab Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi öldürüldü

Faryab Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi öldürüldü

Sokak ortasında dayak yedi, 'Kıskandı, şikayetçi değilim' dedi...

Sokak ortasında dayak yedi, 'Kıskandı, şikayetçi değilim' dedi...

Yanlışlıkla bin 700 yıllık yumurtaları kırdılar

Yanlışlıkla bin 700 yıllık yumurtaları kırdılar

Rusya: Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız

Rusya: Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız

120 bin dolara satılan 'sanat eserini' böyle yedi

120 bin dolara satılan 'sanat eserini' böyle yedi

Hitler vahşetinden Türkiye'ye sığındılar! Federal Almanya Türkiye'de kuruldu

Hitler vahşetinden Türkiye'ye sığındılar! Federal Almanya Türkiye'de kuruldu

Uludağ'da kaybolmuşlardı! 7 gün sonra iz bulundu

Uludağ'da kaybolmuşlardı! 7 gün sonra iz bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA