Kerküklülerden Hindistan'a sert tepki

Kerküklü onlarca kişi, Büyük Nur Camisi'nde kılınan akşam namazı sonrası bir araya geldi. Kerkük Sünni Vakfı Sözcüsü Mustafa et-Tayyar, burada yaptığı açıklamada, Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelerin tüm İslam dünyasının tepkisine yol açtığını aktaran Tayyar, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tayyar, İslam dininin dünyaya gönderilen barış dini ve Hazreti Muhammed'in de bir barış elçisi olduğuna dikkati çekti.

Büyük Nur Camisi imam hatibi Ahmed Hurşid de İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin ifadelerin bir devletin üst düzey yetkililerine yakışmadığını belirterek "Barış dini hakkında bilgisi olmayan bu insanları İslam dinini yakından tanımaya davet ediyorum." dedi.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, 1 Haziran'da İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, Sharma'nın görevine son verildiği ve Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle dün Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.