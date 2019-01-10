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Kerkük'te bayrak krizi

Irak’ta KYB’nin parti binalarına ve Kerkük Kalesi’ne IKBY bayrakları asmasıyla gerginlik yaşandı. Vali Said, Irak merkezi hükümetinden ordu gücünden oluşan takviye birlik istedi. Bağdat yönetimi bayrakların indirilmesi talimatı verdi.

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Irak’ın Kerkük kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) parti binalarının üzerinde ve Kerkük Kalesi’nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının bir yıl aradan sonra asılması gerilimi tırmandırdı. Bağdat yönetimi bayrakların indirilmesi talimatı verdi. Polis birçok yerde bayrakları indirirken Kerkük Valisi Rakan Said merkezi hükümetten takviye güç istedi. 

KENTİN İSTİKRARINI BOZAR

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, bazı Kürt siyasi parti binalarının üzerinde IKBY bayrağının asılmasının yasal olmadığını açıkladı. Valilik basın sorumlusu Ani, kentin istikrarı için Vali Rakan Said’in Bağdat’tan takviye güç talep ettiğini söyledi. Kerkük Valiliği’nin bu bayrakların en kısa zamanda indirilmesi talimatı verdiğini aktaran Ani “Bu tür tek taraflı adımlar kentin istikrarını bozacaktır. Kentte bir kez daha siyasi ve sosyal istikrarsızlık yaşamak istemiyoruz’’ diye konuştu. KYB’den yapılan açıklamada ise IKBY bayrağı asılmasında yasal bir engel olmadığı savunuldu. Bazı parti binaları ve Kerkük kalesi gibi bazı yerlerdeki bayraklar indirildi. KYB’nin, siyasi büro merkezinde ise bayrağın hala asılı olduğu gözlendi.

PROVOKASYONA TEPKİ 

Bazı semtlerde toplanarak IKBY bayrağının asılmasını kutlamak isteyen grupları polis dağıttı. Kentte yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gözlenirken polis sokaklarda sık sık kimlik kontrolü yapıyor. Gerginliğin olası şiddet olaylarına dönüşmesinin önüne geçmek için kentteki polis gücü devriye sayısı artırıldı. Irak Türkmen Cephesi (ITC), bayrak provokasyonuna sert tepki gösterdi. ITC, merkezi hükümete bağlı olan Kerkük kentinde IKBY bayrağı asılmasıyla yapılan emrivakinin yasal olmadığı belirtildi. Kent merkezinin güvenliğini polislerin sağlamasına rağmen ordu birliklerinin de Kerkük’te görev almasını istediklerini dile getiren Ani, “Irak ordu gücünün Kerkük’te konuşlandırılması lazım. Bu tür gelişmelere kentteki polis güçleri yetersiz kalabilir” dedi.  Kerkük’teki unsurlar arasında barış dolu bir yılın istikrarla devam ettiğini söyleyen Ani, kenti siyasi pazarlık haline getirmek isteyen bazı siyasi partilerin bu tür yasal olmayan adımlarla kentin istikrarını bozmaya çalıştıklarını belirtti.

Irak ordusu indirmişti 

Peşmerge güçleri, 16 Haziran 2014’te Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ’ın ortaya çıkmasından sonra Kerkük’te boşalttığı üslerine konuşlanmaya başlamıştı. Kerkük’ü fiili olarak 3 yıl boyunca denetimine alan IKBY, Mart 2017’de Nevruz kutlamaları sırasında Kerkük Kalesi’nde IKBY bayrağını göndere çekmiş, tüm resmi kurumlara da asılmasını talep etmişti. Türkmen ve Arapların itirazı üzerine harekete geçen Irak Meclisi de bayrağın göndere çekilmesini reddetmişti. Bayrağın göndere çekilmesiyle başlayan kriz daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin Haziran 2017’de gayrimeşru referanduma gideceklerini ve buna Kerkük’ün de dahil edildiğini duyurmasıyla tırmanmıştı. Referandum sonrası Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017’de düzenledikleri askeri operasyonla Kerkük tamamen Bağdat’ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY’ye çekilmişti.

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