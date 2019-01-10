Kerkük'te bayrak krizi

Irak’ın Kerkük kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) parti binalarının üzerinde ve Kerkük Kalesi’nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının bir yıl aradan sonra asılması gerilimi tırmandırdı. Bağdat yönetimi bayrakların indirilmesi talimatı verdi. Polis birçok yerde bayrakları indirirken Kerkük Valisi Rakan Said merkezi hükümetten takviye güç istedi.

KENTİN İSTİKRARINI BOZAR

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, bazı Kürt siyasi parti binalarının üzerinde IKBY bayrağının asılmasının yasal olmadığını açıkladı. Valilik basın sorumlusu Ani, kentin istikrarı için Vali Rakan Said’in Bağdat’tan takviye güç talep ettiğini söyledi. Kerkük Valiliği’nin bu bayrakların en kısa zamanda indirilmesi talimatı verdiğini aktaran Ani “Bu tür tek taraflı adımlar kentin istikrarını bozacaktır. Kentte bir kez daha siyasi ve sosyal istikrarsızlık yaşamak istemiyoruz’’ diye konuştu. KYB’den yapılan açıklamada ise IKBY bayrağı asılmasında yasal bir engel olmadığı savunuldu. Bazı parti binaları ve Kerkük kalesi gibi bazı yerlerdeki bayraklar indirildi. KYB’nin, siyasi büro merkezinde ise bayrağın hala asılı olduğu gözlendi.

PROVOKASYONA TEPKİ

Bazı semtlerde toplanarak IKBY bayrağının asılmasını kutlamak isteyen grupları polis dağıttı. Kentte yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gözlenirken polis sokaklarda sık sık kimlik kontrolü yapıyor. Gerginliğin olası şiddet olaylarına dönüşmesinin önüne geçmek için kentteki polis gücü devriye sayısı artırıldı. Irak Türkmen Cephesi (ITC), bayrak provokasyonuna sert tepki gösterdi. ITC, merkezi hükümete bağlı olan Kerkük kentinde IKBY bayrağı asılmasıyla yapılan emrivakinin yasal olmadığı belirtildi. Kent merkezinin güvenliğini polislerin sağlamasına rağmen ordu birliklerinin de Kerkük’te görev almasını istediklerini dile getiren Ani, “Irak ordu gücünün Kerkük’te konuşlandırılması lazım. Bu tür gelişmelere kentteki polis güçleri yetersiz kalabilir” dedi. Kerkük’teki unsurlar arasında barış dolu bir yılın istikrarla devam ettiğini söyleyen Ani, kenti siyasi pazarlık haline getirmek isteyen bazı siyasi partilerin bu tür yasal olmayan adımlarla kentin istikrarını bozmaya çalıştıklarını belirtti.