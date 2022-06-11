''Kerkük'te bazı petrol kuyularını ele geçiren IKBY güçleri alanını genişletiyor''

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce Kerkük'ün kuzeybatısında bazı petrol kuyuları ele geçiren IKBY'ye bağlı güçlerin kontrol ettikleri alanlarını genişlettiğini ve bölgede daha çok kuyuları kontrol etmeye başladığını söyledi.

Bu gelişmenin endişe verici olduğuna dikkat çeken Said, Kerkük il sınırının yanında Kerkük ile IKBY arasındaki güvenlik boşluğunun olduğu bölgenin güvenliğini de Irak merkezi hükümete bağlı güçlerin kontrol etmesini istedi.

Said, daha önce Kerkük'ün kuzeybatısındaki "Bay Hasan" petrol sahasında bulunan bazı kuyuların ele geçirilmesinin ardından IKBY'den özel bir şirket (Özel Kar Petrol Şirketi) ile anlaşma yapılarak bu kuyulardan IKBY'ye petrol boru hattı döşenmeye başlandığını ifade etti.

Petrol kuyularının olduğu bölgenin Kuzey Petrol Şirketi'ne ait olduğunu ifade eden Said, bölgenin kontrolünü ele geçiren güçlerin Kuzey Petrol Şirketi'nin kadroları ve memurlarının bölgeye geçmesine izin vermediğini söyledi.

IKBY güçlerinin Kerkük petrol sahalarındaki yayılmasının durdurulmasını isteyen Said, şöyle devam etti:

"Kerkük il sınırı içindeki Leheban köyü yakını ve Bay Hasan petrol sahasında yeni kuyuların ele geçirildiği kesinleşti. Bunun devam edeceğinden endişeliyiz. Irak Petrol Şirketi ve Irak güvenlik güçleri bölgede geniş kapsamlı soruşturma ve inceleme başlatmalı. Aksi takdirde bu güçler bölgedeki varlıklarını genişletmeyi sürdürecekler."

- "BAĞDAT'IN SESSİZ KALMASI HAYRET VERİCİ"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, bu son gelişmelere karşı merkezi hükümetin sessiz kalmasını hayretle karşıladıklarını kaydetti.

IKBY'ye bağlı güçlerin Kerkük il sınırına geçmesini engellemenin zor olmadığını söyleyen Saman, ancak IKBY'nin halihazırda Bağdat'taki siyasi kriz ve hükümet kurma tıkanıklığını fırsata çevirerek bu adımları attığını söyledi.

Hükümet kurma sürecinin yaşandığı ülkede Kerkük ve petrolünün bir siyasi pazarlık haline gelmesinden endişe duyduklarını anlatan Saman, IKBY'nin Kerkük petrol kuyularına yönelik adımlarına Bağdat'ın sessiz kalmasının hükümet kurma sürecinde Kerkük'ün bir siyasi pazarlığın konusu olduğunu akıllarına getirdiğini ifade etti.

Saman, Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük'ün yer altı zenginliklerinin öncelikli olarak Kerkük halkının hakkı olduğuna dair görüşünde sabit olduğunu hatırlatarak, IKBY'nin Kerkük petrol kuyularına yönelik son adımlarının yasal olmadığını ve kenti yeniden istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli taşıdığını bildirdi.

- "IKBY'NİN KERKÜK PETROLÜNE YÖNELİK HEDEFİ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai, IKBY'nin Kerkük'ün petrolünü ele geçirme politikası ve hedefinin yıllar önce olduğu gibi devam ettiğini söyledi.

Bağdat'ta Irak Meclisi'ndeki Arap ve Türkmen milletvekillerinin bu gelişmeye karşı harekete geçmesini isteyen Tai, bu adımlara Kerkük temsilcilerinin sessiz kalmasına anlam veremediğini dile getirdi.

Tai, Bağdat'ta hükümetin oluşturulmamasının bir zayıflık meydana getirdiğini kaydederek, "IKBY bu zayıflığı değerlendirerek adım adım Kerkük petrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Kerkük'teki tüm Türkmen ve Arap siyasi parti ve siyasi kuruluşlar birlikte tepki ve tutum alarak bu yayılma politikasının karşısında durmalı." dedi.

- NE OLMUŞTU?

Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Kuzey Petrol Şirketi, IKBY'ye bağlı silahlı güçlerin 15 Mayıs'ta Kerkük'ün kuzeybatısındaki "Bay Hasan" petrol sahasında bulunan bazı kuyuları ele geçirdiğini bildirmişti.

Kuzey Petrol Şirketi, bu adımın Irak Anayasası'na aykırı olduğunu ve şirket olarak bu adımdan IKBY hükümetini sorumlu tutacağını duyurmuştu.

IKBY hükümetinden ise olaya ilişkin yalanlama gelmişti. IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, basına yaptığı açıklamada, bölgesel yönetime bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün Bay Hasan petrol kuyularını ele geçirdiği haberlerinin asılsız olduğunu savunmuştu.

Irak Meclisi Türkmen Grubu, IKBY'ye bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bay Hasan petrol sahasında bulunan bazı kuyuları ele geçirmesini yayınladığı yazılı açıklamayla kınamıştı.