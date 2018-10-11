Kerkük'te yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat Yolu semtinde yola tuzaklanan bombanın infilak ettiğini belirtti.

Kemal, patlama sebebiyle 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını, çevredeki ev ve iş yerlerinde de büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.

Faillerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini aktaran Kemal, sorumluların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi.