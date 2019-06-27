Kerkük'te bombalı saldırı sonucu 18 kişi yaralandı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kerkük kent merkezinin Hazra Mahallesi'nde daha önce yerleştirildiği tahmin edilen bomba bir minibüsün geçişi sırasında infilak etti.

Emniyet yetkilileri ilk belirlemelere göre 18 sivilin yaralandığını aktardı.

Iraklı yetkililerden olayın sorumlularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kerkük kentinin çeşitli noktalarında geçen mayıs ayında art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.