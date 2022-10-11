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Dünya

Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 2 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

AA11 Ekim 2022 Salı 20:30 - Güncelleme:
Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 2 kişi yakalandı
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri Havice ilçesi girişindeki kontrol noktasından geçmek isteyen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunanlardan 2'sinin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

Söz konusu kişilerin ilk sorgularında DEAŞ üyesi olduklarını itiraf ettikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

  • Kerkük
  • DEAŞ
  • Güvenlik Medya Ağı

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