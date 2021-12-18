AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:15

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün Raşad nahiyesi yakınlarındaki Gubba bölgesinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

3 DEAŞ mensubunun yakalandığı operasyonun devam ettiği kaydedilen açıklamada, teröristlerin işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.