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Dünya

Kerkük'te DEAŞ operasyonu! Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçildi

Irak federal polisi, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı.

AA1 Şubat 2022 Salı 22:18 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 22:18
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatan Irak federal polisinin, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini belirtti.

Nuri, Hasa Vadisi kırsalındaki kamışlık alanda ise keskin nişancı tüfekleri bulunduğunu vurguladı.

Iraklı yetkili ayrıca, Haşdi Şabi güçlerinin de destek verdiği operasyonun önümüzdeki günlerde genişletileceğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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