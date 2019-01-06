İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce farklı iki bölgeye yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Kubeybe köyü yakınlarında DEAŞ tarafından yola yerleştirilen bombanın sivil bir aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını ifade etti.

Macid, saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını söyledi. Kentteki bir diğer saldırının da Havice ilçesine bağlı Zap kasabasında meydana geldiğini belirten Macid, Musta Şinin köyü yolu üzerinde yine teröristler tarafından yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu aynı araçtaki 6 kişinin yaralandığını kaydetti. Macid, bölgedeki teröristlerin yakalanması için en kısa zamanda geniş çaplı bir operasyonun başlayacağını belirtti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den kritik Suriye açıklaması

ABD'den kritik Suriye açıklaması

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran Sarıkamış paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran Sarıkamış paylaşımı!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA