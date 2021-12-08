Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 Irak askeri hayatını kaybetti

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 02:08 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 02:08

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesi yakınında Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına yönelik terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından saldırı düzenlendiğini söyledi.

Dibis ilçesinin Tuvela köyü yakınında düzenlenen saldırıda 2 Irak askerinin öldüğünü ifade eden Nuri, saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.