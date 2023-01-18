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Dünya

Kerkük'te DEAŞ'a ait 1400 kilogram patlayıcı madde geçirildi

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda yaklaşık 1400 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Kerkük'te DEAŞ'a ait 1400 kilogram patlayıcı madde geçirildi
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Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak güvenlik güçleri, kentin güneyindeki Havice ilçesi kırsalında DEAŞ unsurlarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bölgedeki vadi ve sığınaklara gizlenmiş haldeki yaklaşık 1400 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Söz konusu patlayıcıların daha sonra güvenli bir yere götürülerek imha edildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın bu sabah Kerkük'ün kuzeyindeki Çimen bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 2 Irak polisi hayatını kaybetmişti.

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