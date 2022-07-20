Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 4 terörist yakalandı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'lı teröristlerin kentin güneyinde saldırılarını artması üzerine başlatılan "Sert İrade Operasyonu", genişletilerek devam ediyor.



Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine bağlı Sabbagıyya köyü civarına baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 4 DEAŞ'lıyı gözaltına aldı.



Yakalanan DEAŞ mensuplarının resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Salahaddin kentinde bugün 6 polisin ölümüne neden olan DEAŞ saldırısından sonra operasyon alanının genişletildiği kaydedilen açıklamada, operasyonun Kerkük-Salahaddin arasında yoğunlaşacağı bilgisi verildi.



Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.