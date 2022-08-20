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Dünya

Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 6 terörist öldürüldü

Irak güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:19 - Güncelleme:
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün batısındaki Hemrin dağlarında varlık göstermeye başlayan DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında sözde Salahaddin kenti idari sorumlusu Abu Meryem el Kahtani'nin de bulunduğu 6 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda teröristlere ait çok sayıda sahte evrak, kimlik, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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