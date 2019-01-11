Irak merkezi yönetiminden IKYB’ye bayrakları indirmesi için 24 saat süre

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) Kerkük'teki parti binalarına astığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını indirmesi için 24 saat süre verdiklerini açıkladı.

AA muhabirine konuşan Terörle Mücadele Polis Gücü 2.Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, "Bayrakların indirilmesi için KYB'ye 24 saat süre verdik." dedi.

Kerkük'teki krizin devam etmesinin kentteki istikrarın bozulmasına yol açacağını ve buna izin vermeyeceklerini söyleyen Saidi, "Kentin istikrar ve güvenliği önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

İki gün önce Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrakları asmasıyla başlayan gerginlik üzerine, Kerkük Valiliği Irak merkezi hükümetinden takviye birlik talebinde bulunmuştu.

İSTİKRAR VURGUSU

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asması sonrası yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflardan kentteki istikrarın korunmasını istedi.

Başbakanlık resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta Irak Meclisi'nde bulunan KYB”li bazı Kerkük milletvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdulmehdi, Kerkük'teki istikrarın korunması, çeşitli unsurların bir arada yaşaması ve farklılıklara saygı duyulmasının önemini vurguladı.

Abdulmehdi ayrıca şu an odaklanılması gereken konunun Kerkük'e hizmet götürmek ve Anayasa'ya uygun şekilde çalışmak olduğunu ifade etti.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün Kerkük'te yaşanan bayrak krizine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Kerkük,

IKBY'nin Anayasada belirlenensınırları dışında ve tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor." ifadelerini

kullanmıştı.

KYB'NİN PARTİ BİNALARINA BAYRAK ASMASI

Süleymaniye merkezli KYB, önceki gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı.