İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2024 Çarşamba / 9 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5539
  • EURO
    37,0798
  • ALTIN
    2651.96
  • BIST100
    9850.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kerkük'te itirazlara rağmen KYB'li Vali göreve başladı! İlk resmi yazıda Türkmence yer almadı
Dünya

Kerkük'te itirazlara rağmen KYB'li Vali göreve başladı! İlk resmi yazıda Türkmence yer almadı

Irak'ta Kerkük Vilayet Meclisindeki Türkmenler ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleriyle bir kısım Arap üyenin boykot ettiği ve KYB'nin girişimleriyle yapılan toplantıda valiliğe seçilen Rebvar Taha'nın, imzaladığı ilk resmi yazıda Türkmencenin yer almadığı görüldü.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Kerkük'te itirazlara rağmen KYB'li Vali göreve başladı! İlk resmi yazıda Türkmence yer almadı
ABONE OL

KYB'li Taha, Kerkük Valiliğini vekaleten yürüten Rakan el-Cuburi'yi yaşından dolayı emekliye sevk etti. Taha'nın imzaladığı bu yazıdan Arapça ve Kürtçenin yanı sıra yer alması gereken Türkmence kaldırıldı.

Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün yeni Valisi, Anayasa'yı açıkça ihlal ederek Türkmen dilini resmi yazışmalardan kaldırdı." ifadeleri kullanıldı.

YENİ VALİ TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM ATTI

Tepkiler üzerine Taha adına yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kerkük Valisi Rebvar Taha Türkmencenin tüm kurumlar arasındaki resmi yazışmalarda kullanılması talimatı verdi."

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 1 Mart 2023'te Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkmenlerin ana dili olan Türkmencenin de kullanılması yönünde talimat vermişti.

YENİ VALİ TARTIŞMA YARATTI

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arpların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.

Taha, itirazlara rağmen Kerkük Valiliğine giderek görevine başladığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.