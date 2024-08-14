Kerkük'te itirazlara rağmen KYB'li Vali göreve başladı! İlk resmi yazıda Türkmence yer almadı

KYB'li Taha, Kerkük Valiliğini vekaleten yürüten Rakan el-Cuburi'yi yaşından dolayı emekliye sevk etti. Taha'nın imzaladığı bu yazıdan Arapça ve Kürtçenin yanı sıra yer alması gereken Türkmence kaldırıldı.

Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün yeni Valisi, Anayasa'yı açıkça ihlal ederek Türkmen dilini resmi yazışmalardan kaldırdı." ifadeleri kullanıldı.

Tepkiler üzerine Taha adına yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"Kerkük Valisi Rebvar Taha Türkmencenin tüm kurumlar arasındaki resmi yazışmalarda kullanılması talimatı verdi."

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 1 Mart 2023'te Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkmenlerin ana dili olan Türkmencenin de kullanılması yönünde talimat vermişti.

YENİ VALİ TARTIŞMA YARATTI

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arpların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.

Taha, itirazlara rağmen Kerkük Valiliğine giderek görevine başladığını duyurmuştu.