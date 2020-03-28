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Dünya

Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a uzatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a uzatıldı.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 20:59 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 20:59
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Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu süre zarfında kentte detaylı temizlik ve bazı semtlerde sağlık kontrollerinin süreceği kaydedildi.

Kentin tüm girişlerinin kapalı kalmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, sadece gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği aktarıldı.

Kerkük Valisi Rakan Said, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 28 Mart’a kadar uzatıldığını bildirmişti.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

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