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Dünya

Kerkük'te saldırı hazırlığındaki 17 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu 17 kişi yakalandı.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
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Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak güvenlik güçleri, DEAŞ saldırılarının önüne geçmek amacıyla Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgelere geniş çaplı operasyon başlattı.

Operasyonda saldırı hazırlığındaki 17 DEAŞ mensubunun yakalandığı, teröristlere ait 7 sığınak ile 59 bomba düzeneğinin imha edildiği, 55 havan mermisi, 8 roket ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği aktarıldı.

Yakalanan kişilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki varlığı ve saldırıları sürüyor.

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