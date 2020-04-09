Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayan 3 bin 410 sürücüye para cezası

AA 09 Nisan 2020 Perşembe 20:49 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 20:49

Kerkük Trafik Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Usama Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir sürücüye yaklaşık 90 dolarlık para cezası kesildiğini, ihlalin tekrarı durumuda bu kişilerin tutuklanabileceğini belirtti.

Halid, şu ana kadar sokağa çıkma yasağına uymayan 3 bin 410 sürücüye para cezası kesildiğini kaydetti.

Sokağa çıkma yasağındaki amacın halkın sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Halid, Kerküklülere Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masasından açıklanan talimatlara uymalarını istedi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı son olarak 11 Nisan'a kadar uzatılmıştı.