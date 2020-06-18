İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8582
  • EURO
    7,6818
  • ALTIN
    380.171
  • BIST100
    112495
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kerkük'te son 24 saatte aynı hastanede 5 doktor Kovid-19'a yakalandı
Dünya

Kerkük'te son 24 saatte aynı hastanede 5 doktor Kovid-19'a yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde son 24 saatte aynı hastanede çalışan 5 doktora yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu açıklandı.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 19:36 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 19:36
ABONE OL

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te çeşitli dallarda uzmanlık yapan 5 doktorun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Doktorların Kerkük'teki Azadi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptıkları aktarıldı.

Testleri pozitif çıkan doktorların karantinaya alındığı, hastanedeki diğer sağlık çalışanlarına da test yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, test sonuçlarına göre hastanenin bir süreliğine kapatılıp kapatılmamasına karar verileceği ifade edildi.

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.